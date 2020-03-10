Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,38 değer kaybıyla 101.062,51 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 13,98 ile spor oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.461,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 13,98 ile spor oldu.

  • Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

  • AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 2,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,5 milyar dolar ile 2,9 milyar dolar arasında yer alan ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 14,3 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2020 sonu cari işlemler açığı beklentileri 7,8 milyar dolar ile 19 milyar dolar arasında yer aldı.
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