Ekonomi Borsa günü rekor artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü rekor artışla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.

Bakan Albayrak'tan doğal gaza indirim sinyali
EKONOMİ
Bakan Albayrak'tan doğal gaza indirim sinyali
  • Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.

Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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Ekonomi

Esas olan vatandaşa hizmet

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800 liralık lavanta çiçeğinden elde ettikleri uçucu yağdan 20 bin lira kazanıyorlar
Ekonomi

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Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir
Ekonomi

Araçlar artık yeni yönetmeliğe göre çekiliyor: Aracı çekilenler parasının iadesini talep edebilir

Hatalı park eden her araç artık çekilmiyor. Yönetmelikte belirtilen yerlere park edilen araçlar çekicilirken çekilen araç sayısında azalma olduğu belirtiliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Çekmenin bir amacı var. Her aracı kaldırıp götüremezsin" dedi. Ağaoğlu, bir park yasağı tabelasını ve yanında park halindeki araçları göstererek, "Bu araçlar trafiği engellemediği için buradan kaldırılamaz. Buradan aracı kaldırılan vatandaşın şu hakkı vardır; cezayı ödeyecek, trafik kuralını ihlal etmiş. Ancak aracını kim çektiyse, o makbuzla o iktisadi işletme, ya da ticari kuruluş kimse o kuruluştan hem çekici ücretinin, hem de otopark parasının iadesini talep edebilir. Kabul etmedikleri takdirde de tüketici, ikametinin bulunduğu yerdeki ya da o işletmenin bulunduğu yerdeki Kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvurup bu bedelin iadesini talep edebilir" ifadelerini kullandı.

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