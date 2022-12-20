Ekonomi Borsa günü rekorlarla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 kazançla 5.419,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.445,92 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa İstanbul rekor tazeledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,98 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve güçlenen resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlendiğini, Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak cari denge, tüketici güven endeksi, 2. el konut satışlarının öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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