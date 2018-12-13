Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü kaç puandan tamamladı?

Borsa günü yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün sonunda da önceki kapanışa göre 1.335,42 puan ve yüzde 1,48 artarak 91.386,52 puanla kapanış gerçekleştirdi.

AA
Borsa günü yükselişle tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kazancıyla 91.386,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.335,42 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi yüzde 2,75 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü 91.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Fitch Ratings, 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB "dan "BB" seviyesine indirirken, not görünümünü de "negatif" olarak açıklamıştı.

Yurt dışında ise Avrupa'da aralık ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile bugün Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı

Taksi plakaları yüzde 30 eridi
EKONOMİ
Taksi plakaları yüzde 30 eridi

/**/
PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü.
Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
Adliyedebomba alarmı

Adliyedebomba alarmı

​Büyükçekmece'deki ihbar asılsız çıktı.

Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.
İlk resmi teklif

İlk resmi teklif

Resmi açıklama geldi: ''Robben'le görüşüyoruz''
Faizi sabit tuttu

Faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.
İnsan eti yemekten bıktım

İnsan eti yemekten bıktım

​Ceset dolu torbayla gidip polise itiraf etti.
Rahipler de ikiye bölündü

Rahipler de ikiye bölündü

Ayinde, 'Rusya'dan ayrılalım mı' kavgası çıktı.
Türkiye dünyaya silah satıyor

Türkiye dünyaya silah satıyor

Amerika'dan Uzak Doğu'ya uzanan pazarda Türkiye de yerini aldı.
Görülmemiş düşüş

Görülmemiş düşüş

Bir zamanlar 2 milyon TL'ye çıkan taksi plakaları değer kaybetmeye devam ediyor.
Masadaki iki rakam

Masadaki iki rakam

​Asgari ücrette ikinci toplantı bugün yapılıyor.
Beklenen ayrılık

Beklenen ayrılık

​Fenerbahçe, Cocu ile sözleşmesini resmen feshetti.
Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

Akıl almaz ihmal: Azotla uyuttular

​5 yaşındaki Ege yaşam mücadelesi veriyor, ailesiyse suçluların hesap vermesini bekliyor.
Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Uyuyakalan pilot havaalanını kaçırdı

Kilometrelerce yol gittikten sonra fark etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.