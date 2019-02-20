Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü kaç puanla tamamladı?

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,15 puan ve yüzde 0,23 artarak 101.971,29 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile metal ana sanayi oldu.

Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 101.971,29 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 229,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,60 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.000 puanın hemen altında dengelendi.

Fed tutanakları takip ediliyor

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirdi.

Yarın yurt dışında ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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