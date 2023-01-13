Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak günü 4.984,86 puandan tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle kapattı
Foto: Arşiv.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

  • Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, Çin'de büyüme, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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