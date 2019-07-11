Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 821,15 puan ve yüzde 0,83 artarak 99.406,44 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile metal ana, sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,83 değer kazancıyla 99.406,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 821,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,99 azalırken, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile metal ana, sanayi, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle 99.726,46 puana kadar yükseldikten sonra 99.000-99.500 bandında dengelendi.

Fed'den faiz indirimi bekletisi

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasının faiz indirim beklentilerini arttırdığını, buna bağlı olarak küresel risk iştahının yükseldiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceği tahmin ediliyor.

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