Borsa günü yükselişle tamamladı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 607,92 puan ve yüzde 0,60 artarak 101.212,91 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,28 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 18:37 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 18:40 AA