Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 525,11 puan ve yüzde 0,52 artarak 102.447,26 puana çıktı.

En çok tekstil kazandırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 525,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile ulaştırma oldu.

Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirim kararı sonrası döviz kurları ve tahvil faizlerindeki gerilemeyle ve borsada banka hisseleri öncülüğünde 103.000 seviyesinin üzerini test etti.

Karar sonrasında dolar/TL yüzde 5,6536'ya kadar geriledi. Tahvil-bono piyasasında 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 16 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 15,09'u görürken, 10 yıllık tahvilin faizi de yüzde 15,10 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye düşürmesi ve kasımda varlık alım programına başlayacağını açıklaması ile de avro/TL 6,2021 seviyesini gördü.

Analistler, TL varlıklarındaki pozitif seyrin Merkez Bankasının öngörülebilir politikası ve proaktif adımları ile devam ettiğini belirterek, gelecek haftaki ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının kararları öncesi yarın yurt içinde sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, ithalat ve ihracat fiyat endeksi ile Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda orta vadeli hedef olan 105.000'in gündeme gelebileceğini söyledi.

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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayı cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azalmasını öngörüyor.