Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 107.701,32 puandan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 911,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 8,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,83 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

  • BIST 100 endeksi, gün içinde, İngiltere'de devam eden NATO Liderler Zirvesi'nden gelen olumlu haber akışına paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı (TCMB) 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, raporda 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Yurt dışında, başta Avro Bölgesi büyüme verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı
EKONOMİ
Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı
Tekrar görüşecekler

Tekrar görüşecekler

​2020'nin ilk aylarında Türkiye'de görüşebilirler.
5 terörist Silopide teslim oldu

5 terörist
Silopi'de teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları devam ediyor.
Sonuna kadar takipçisi olacağız

Sonuna kadar
takipçisi olacağız

Bakan Selçuk'dan Ceren Özdemir açıklaması.
İtiraf etti!

İtiraf etti!

Cani adam 14 yıl önce de bir çocuğu katletmiş.
Masada Doğu Akdeniz var

Masada Doğu Akdeniz var

Türkiye ve Yunanistan heyetleri bir araya geldi.
İspanya'nın <br>kararı sembolik

İspanya'nın
kararı sembolik

Türkiye'deki füze savunma misyonunu sürdürme kararı almışlardı.

Ceren'in katil zanlısı yakalandı

Ceren'in katil zanlısı yakalandı

​Dün geceden beri takip edilen zanlı, bir polisi bıçakladı.
Trump'tan Türkiye mesajı

Trump'tan Türkiye mesajı

​“NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor"
Erdoğan<br>Trump ile görüştü

Erdoğan
Trump ile görüştü

​NATO Liderler Zirvesi kapsamında görüşmeler yapılıyor.
Oyunlarını engelledik

Oyunlarını engelledik

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Libya açıklaması.
Türkiye'yi<br>saran tehlike

Türkiye'yi
saran tehlike

10 yılda istila etti, en büyük sorunlardan biri olacak.
Kimlikler<br>başörtülü olacak

Kimlikler
başörtülü olacak

​Ukrayna'da bütün resmi belgelerde görülecek.
Rasulayn'da bombalı saldırı

Rasulayn'da bombalı saldırı

​YPG/PKK'nın bombalı araç saldırısında 2 sivil öldü.
Hepsini parçalamışlar

Hepsini parçalamışlar

​Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi.
Terör<br>hepimiz için bir tehdit

Terör
hepimiz için bir tehdit

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı.
Şule Çet <br>davasında karar çıktı

Şule Çet
davasında karar çıktı

Sanıklardan Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.