Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 119.242,80 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

  • Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 6 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt dışında Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Brexit tamamlandı: AB-İngiltere ticaret anlaşması belirsizliğini koruyor
EKONOMİ
Brexit tamamlandı: AB-İngiltere ticaret anlaşması belirsizliğini koruyor
Bakan Akardan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Esed rejiminin İdlibdeki saldırıları

Esed rejiminin İdlib'deki saldırıları

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gereken bedelleri ödetiyoruz, ödeteceğiz.
Balkanlardan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.
Koronavirüste son bilanço açıklandı

Koronavirüste son bilanço açıklandı

​Çin'in İstanbul Başkonsolosu, ölü sayısının giderek arttığını söyledi.
Tüm uçuşlar durduruldu

Tüm uçuşlar durduruldu

​Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili kritik açıklama.
Gizemli ışığın<br>sırrı çözüldü

Gizemli ışığın
sırrı çözüldü

​Elazığ depreminde görülen ışığa ilişkin açıklama geldi.
İstanbul'da yakalandılar

İstanbul'da yakalandılar

Nefes kesen operasyon: 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Şehit sayımız<br>6'ya yükseldi

Şehit sayımız
6'ya yükseldi

İdlib'de rejim unsurları alçak saldırı düzenledi.
Dolandırıcılığı<br>bitirecek sistem

Dolandırıcılığı
bitirecek sistem

Bugün itibariyle noterlerde uygulanmaya başladı.
Barış değil<br>savaş ilanı

Barış değil
savaş ilanı

İletişim Başkanı Altun'dan çarpıcı açıklamalar.
Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Karargah'ta yapılan toplantının ardından sınıra gittiler.
Döktükleri kanın<br>bedelini ödemeli

Döktükleri kanın
bedelini ödemeli

Bahçeli'den İdlib'deki alçak saldırıya tepki.
Erdoğan Ukrayna'da

Erdoğan Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Zelensky, resmi tören ile karşıladı.
Barış değil <br>ilhak planı

Barış değil
ilhak planı

Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin olağanüstü toplantısında konuştu.
Zam oranı belli oldu

Zam oranı belli oldu

Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren gelişme.
10 günde bitti

10 günde bitti

​Çin'de 24 Ocak'ta yapımına başlanan Koronavirüs hastanesi bugün hizmete açıldı.
Değerini katladı

Değerini katladı

İrfan Can en pahalı Türk futbolcular listesine girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.