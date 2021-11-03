Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,91 değer kazanarak günü 1.547,03 puandan tamamladı. Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, Banka'nın salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını varlık alımlarının azaltılması yoluyla atmasının beklendiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,98 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,29, holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,24 ile spor oldu.

  • Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, Banka'nın salgın döneminde devreye aldığı parasal teşvikler kapsamında ilk geri adımını varlık alımlarının azaltılması yoluyla atmasının beklendiğini söyledi.

Yatırımcıların, faiz artırımının zamanlamasına ilişkin herhangi bir ipucu verilip verilmeyeceğine odaklandığına işaret eden analistler, karar metni ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında kullanılacak tonun piyasaların bundan sonraki yönü açısından önemli olacağını vurguladı.

  • Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.490 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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