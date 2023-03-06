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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 5.392,31 puandan tamamladı.

18:40 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

  • Bankacılık endeksi yüzde 8,21 ve holding endeksi yüzde 5,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Senato'da yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan stokların öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.






#BIST
#Piyasalar
#Borsa
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