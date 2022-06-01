Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 2.585,76 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Foto: Arşiv.

Günün ilk yarısında 2.585,76 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,49 ve 38,02 puan değer kazancıyla 2.585,11 puan oldu. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

  • İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,10 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını vurguladı.

Bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.600 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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