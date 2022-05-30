Ekonomi Borsada yükseliş sürüyor 2500 puanın üzerine çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada yükseliş sürüyor: 2.500 puanın üzerine çıktı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,83 puan değer kazanarak 2.506,67'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Borsada yükseliş sürüyor: 2.500 puanın üzerine çıktı
BIST 100 endeksi yüzde 2,78 artışla 2.506,67 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,78 artışla 2.506,67 puana yükseldi.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,25 ile ulaştırma oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesi ile küresel çapta oluşan pozitif havanın yeni haftaya taşındığını söyledi.

Şimdilik geri plana atılan enflasyon ve büyüme odaklı kaygılar açısından bu hafta açıklanacak verilerin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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