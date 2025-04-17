Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok değer kazanan sektörler

Toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,63 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile iletişim oldu.