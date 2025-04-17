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Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok değer kazanan sektörler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi: İşte en çok değer kazanan sektörler

13:2617/04/2025, Perşembe
AA
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Toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira oldu.
Toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,51 değer kazanarak 9.405,81 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 139,72 puan ve yüzde 1,51 artışla 9.405,81 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 42,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,63 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının derinleşebileceğine yönelik endişelerin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 42,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 34,50 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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