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Ekonomi

Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu

Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk gününü yükselişle kapattı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.

18:32 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kazanarak 10.054,20 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 232,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,00, holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 0,66 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya karışık bir seyirle başladığını belirterek, ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Açıklanacak faiz kararları takip edilecek

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.



#Borsa İstanbul
#BIST 100
#İşlem Hacmi
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