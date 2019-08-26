Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,54 düşüşle 95.648,94 puandan başladı. Analistler, yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel sektör güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 1.500 puan ve yüzde 1,54 düşüşle 95.648,94 seviyesine geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti. Tek kazandıran sektör endeksi yüzde 0,52 ile madencilik olurken, en çok gerileyen ise bankacılık endeksi oldu.

  • Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 97.403,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,84 değer kazancıyla 97.149,04 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel sektör güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, dayanıklı tüketim malı siparişleri ve Dallas Fed imalat sektörü aktivite verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 96.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Geçen hafta cuma günü Çin'den gelen ABD ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanması kararı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı şekilde karşılık vermesi küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep olmuştu.

Jackson Hole'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme dair net bir sinyal vermemesi pay piyasalarını olumsuz etkilemişti.

Hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Liderler Zirvesi yatırımcıların odağında yer alırken, burada yapılan açıklamalar da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

  • Artan, jeopolitik ve siyasi risklerle cuma günü satıcılı bir seyir izleyen pay piyasaları, bu seyri bu haftaya da taşıdı.

Bununla birlikte İtalya kaynaklı siyasi belirsizlik ve anlaşmasız Brexit endişelerinin de yatırımcı kararlarını etkileyen temel gelişmeler olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, İtalya'da devam eden hükümet krizine dair gelişmelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini ifade etti.

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Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalarak 370,12 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 düşerek 11.595,83 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi bugün tatil nedeniyle kapalıyken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 8.615,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.318,01 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 20.457,12 puanda seyrediyor.

  • Avro/dolar paritesi 1,1125, sterlin/dolar paritesi ise 1,2265 seviyelerinden işlem görüyor.

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