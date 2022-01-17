Borsa haftaya yükselişle başladı

Gündem

Sıcaklıklar düşecek: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bu hafta İstanbul'da kar yapışı bekleniyor.