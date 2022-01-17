Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,81 artışla 2.089,72 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,79 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 2.089,72 puana yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
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Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle spor oldu.

Cuma günü yüzde 0,11 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı 2.072,93 puandan tamamladı. Endeksin haftalık bazdaki kazancı ise yüzde 1,95 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

Para politikaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını vurgulayan analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2.090 ve 2.140 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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