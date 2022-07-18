Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,39 artışla 2.415,59 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 1,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96'yla ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,15'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,15 puan ve yüzde 1,39 değer kazanarak 2.415,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 1,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96'yla ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,15'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul, perşembe günü satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 azalışla 2.382,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydederek, bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu, tarım ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Çölün altındaki Türk mucizesi

Çölün altındaki Türk mucizesi

Ülkenin üç harikasından biri olarak biliniyor.
Vandan acı haber

Van'dan acı haber

Eren Abluka-22 Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu.
Fransa ve İspanyada orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi

İndirim yolda

İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren geçerli olacak.

​Geleceğin 'Anadolu Kartalları' böyle yetişiyor.

Böyle olur ​Karadenizli mucidin icadı: Herkes yaptırmak istiyor.

​DSÖ salgın ilan etti: Aşısı ve özel tedavisi yok.

​Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Mahkemenin kararlarına en çok Türkiye uyuyor.

​Almanya'da koronavirüs yeniden hortladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.