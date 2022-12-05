Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,62’lik yükselişle başladı. Endeks, 30,77 puanlık artışla 4.993,74 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi 0,81 değer kazandı.

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Haber Merkezi AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,77 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 4.993,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,04'le ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 4.692,97 puandan kapandı.

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Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirleri yumuşatmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını söyledi.

ABD'de cuma günü tarım dışı istihdamın 263 bin ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin güçlü kaldığına işaret eden analistler, yetkililerin sözle yönlendirmelerinin dikkatle izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

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