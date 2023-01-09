Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,61 puan ve yüzde 1,12 değer kazanarak 5.401,57 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48'le inşaat, tek kaybettiren yüzde 1'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 4,41 değer kazancıyla 5.341,96 puandan tamamladı.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

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ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini kaydetti.

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Analistler, bugün Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.