Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,66 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,17'yle kimya, petrol, plastik oldu.