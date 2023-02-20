Borsa haftaya yükselişle başladı

Türkiye Asrın Felaketi’nde yaralarını sarmak için tek yürek olurken, dün akşam düzenlenen yardım kampanyasında tarihi bir bağış rekoruna da imza atıldı. Yüzlerce televizyon kanalı ve radyoda yayınlanan kampanyada 115 milyar liradan fazla bir rakam toplanırken, deprem sonrası ortaya çıkan dayanışma kimilerini ise rahatsız etti. Şirketler üzerinden yapılan yardımların vergiden düşürüleceğine ve bağışların halkın cebinden çıkacağına ilişkin kara propaganda yürütülmeye çalışıldı. Ancak şirketlerin yaptığı bağışlar vergiden değil matrahtan düşülüyor. Bu da yapılan yardımların vergiden değil kazançtan yapıldığı ve indirimin ise sadece yapılan yardım tutarı üzerinden hesaplandığı anlamına geliyor.