Borsa haftaya yükselişle başladı: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler

Ağustos ayında kapanması planlanan TBMM, bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye çıkarılmasını içeren vergi ve sosyal güvenlik kanun teklifleri, TBMM Genel Kurulu'na sunulacak. 9'uncu Yargı Paketi de gündemde olacak. 'Peki emekli zammı ne zaman ödenecek? Zam farkları hangi gün hesaplara yatacak? Ödeme tarihi açıklandı mı?' Detaylar belli oldu...