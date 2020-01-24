Borsa haftayı düşüşle tamamladı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 122.141,75 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haber Merkezi 24 Ocak 2020, 19:50 Son Güncelleme: 24 Ocak 2020, 20:09 AA