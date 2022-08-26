Ekonomi Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 kazançla 3.146,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,07 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 91,8 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,14 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile spor oldu.

  • BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 kazançla 3.146,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,07 puana taşıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını belirterek, enflasyonla mücadelenin "acı vereceği" uyarısında bulundu.

Fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesini gerektireceğini belirten Powell, tarihsel kayıtların politikanın zamanından önce gevşetilmesine karşı güçlü bir uyarıda bulunduğunu anlattı.

  • Powell'ın açıklamalarıyla pay piyasalarında risk iştahı azalırken, BIST 100 endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, enflasyon, işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

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