Ekonomi Borsa haftayı yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftayı yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan ve yüzde 0,67 artarak 103.185,70 puanl haftayı kapattı.

Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.185,70 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerinde dengelendi.

  • Analistler, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes"in 1 Mart'ta dolacağını anımsatarak, ateşkes süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ABD'li ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 102.500 seviyelerinin destek, 103.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Altın haftayı düşüşle kapattı
EKONOMİ
Altın haftayı düşüşle kapattı
/**/
Kar kapıda

Kar kapıda

​Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve fırtına uyarısı.
İsmi geçici listede

İsmi geçici listede

​Kocamaz'ın adı seçim kurulu listesinde yer aldı.
Yenileri kurulacak

Yenileri kurulacak

Bakan Gül'den Bölge İdare Mahkemeleri açıklaması.
Faili tutuklandı

Faili tutuklandı

​Bu fotoğrafa neden olan patlamanın firari sanığıydı.
Sende o yürek yok!

Sende o yürek yok!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler.
Hastanedeşehit düştü

Hastanedeşehit düştü

Polatlı'daki mühimmat patlamasında yaralanmıştı.
Kültür sanatın sesi

Kültür sanatın sesi

TRT 2, birbirinden zengin içerikleriyle bu akşam yayına başlıyor.
İşler 'iyi' gitmiyor

İşler 'iyi' gitmiyor

Akşener, partisindeki kan kaybını durduramıyor.

Üretileceği ilbelli oldu

Üretileceği ilbelli oldu

Yerli otomobili üretecek grup Bakanlığa talepte bulundu.
Tanıkken sanık oldu

Tanıkken sanık oldu

FETÖ'cülerin avukatı 15 Temmuz gazisini mahkemeye verdi.
Kafasında boynuz çıktı

Kafasında boynuz çıktı

Doktorları bile şaşkına çeviren olay, genç kadının hayatını alt üst etti.
Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Değeri her yıl yüzde 30-40 artıyor

Yatırım yapacak vatandaşlar seçimleri bekliyor.
35 kilo yiyin

35 kilo yiyin

Uzmanlar uyardı: Her sene bu 3 sebzeyi mutlaka tüketin.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

​Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı.
'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

'ABD 'drone'larınıele geçirdik'

​İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'yi sarsacak açıklama.
Tüm dünyanın gözdesi oldu

Tüm dünyanın gözdesi oldu

​Hollanda, Almanya gibi birçok ülkeden gelenler var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.