​Borsa İstanbul 3 bini görebilir ​

Küresel bazda artan enflasyon baskısı sonrası “şahinleşen” önemli merkez bankaları ve Kovid-19 salgını, pay piyasaları için başlıca risk unsurları olmayı sürdürüyor.

Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, özellikle BIST 100 Endeksi içindeki büyük ölçekli ve hikayesi güçlü hisselerin önde olduğunu, banka ve sanayi hisseleri başta olmak üzere birçok sektörün 2022’de devrede olabileceğini söyledi. Paksoy, BIST 100 Endeksi'ni temkinli iyimserlikle takip etmenin mantıklı olacağını ifade ederek, “BIST 100 Endeksi'nde teknik olarak yıl içerisinde 2.800-3.000’lere kadar uzanma ihtimali de bulunuyor” dedi.

Cüneyt Paksoy

OMICRON RİSKİ

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz da 2022 için oldukça fazla belirsizlik bulunduğunu aktararak, “Belirsizlikler her ne kadar modelleme yapmayı zorlaştırsa da yapılan değerlemeler, BIST 100 Endeksi'nin 2022 sonunda 2.700-3.000 puanlara ulaşabileceğini gösteriyor” dedi. Yılmaz, özellikle ihracatçı sanayi şirketlerinin 2022’de de ön planda bulunmasının mümkün olduğunu, hisse senedi piyasasında kar realizasyonunu beraberinde getirebileceğini söyledi.

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YERLİ YENİ MEVDUAT SİSTEMİNE GİRİYOR

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ise borsadaki görünümün; yabancı kurumsal yatırımcının gelip gelmeyeceği senaryoya göre ikiye ayrıldığını söyledi. Yabancı yatırımcının son bir aydır alım yapmamakla birlikte satış tarafında olduğunu belirten Erkan, “Yerlilerin bir kısmı borsadan çıktı, yeni mevduat sistemine gidiyor. Getiri arayışı oraya yönlendirdi” dedi. Erkan, yatırım ortamında güven sağlanması, fiyat istikrarının sürdürülebilmesi ve parasal politikada genel kabul görmüş ekonomik tercihlerin yabancı ilgisini destekleyebileceğini ifade etti.

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