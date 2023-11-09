Borsa İstanbul bu dış eğitim programları devam ediyor

Borsa İstanbul, bu kapsamda, 60’ı aşkın eğitim programını, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi paydaşlarının faydasına sunmaya devam ediyor.

Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırlanan ve paydaşlara sunmaya başlanan Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.