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Ekonomi

Borsa İstanbul bu dış eğitim programları devam ediyor

Borsa İstanbul’un işleyişi, piyasaları, ürün ve hizmetleri ile ilgili temel konuları ele alan ve Borsa İstanbul Grubu tarafından verilen eğitimlere hız kesmeden devam ediliyor.

10:58 - 9/11/2023 Perşembe
Diğer
Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul Grubu, eğitim faaliyetleri kapsamında Dış Eğitim Programlarına ilişkin kataloğu yayımlanması ile birlikte Türkiye'nin farklı şehirlerinden paydaşlarının yoğun ilgisi sürüyor.


Borsa İstanbul, bu kapsamda, 60’ı aşkın eğitim programını, aracı kurum, banka, finansal kurum ve portföy yönetim şirketi çalışanları, veri dağıtım kuruluşları, halka açılmayı planlayan ve halka açık şirketlerin çalışanları, KAP, kolokasyon hizmeti alan/alacak olan üye kurumlar gibi paydaşlarının faydasına sunmaya devam ediyor.



Temel bilgi ve farkındalığa ek olarak teknik bilginin de elzem olduğu sermaye piyasalarıyla ilgili daha sistematik ve kapsamlı eğitim olanakları sağlamak için hazırlanan ve paydaşlara sunmaya başlanan Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları, Borsa İstanbul Grubu bünyesinde aracı kurumlar ve diğer paydaşlar arasındaki sinerjiyi destekleyerek, sermaye piyasalarında derinliği ve farkındalığı geliştirmesi amaçlanmaktadır.


Borsa İstanbul Dış Eğitim Programları Kataloğunda yer alan eğitim tarihleri; internet sitemiz üzerinden alınacak ön talepler doğrultusunda oluşturulmaktadır.

#Borsa İstanbul
#Dış Eğitim Programı
#Borsa İstanbul Grubu
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