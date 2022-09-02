Ekonomi Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 3.166,49 puandan başlangıç yaptı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 3.166,49 puana yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Arşiv

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta düşük seyreden risk iştahının etkisiyle günü yüzde 0,90 azalışla 3.142,74 puandan tamamladı.

'Piyasalarda temkinli ilerleyiş sürüyor'

Analistler, enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile piyasalarda temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.

Hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin arttığına işaret eden analistler, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerin fiyatlamaların şekillenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu aktardı.

Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak
GÜNDEM
Bin 500 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak

Bakan Kasapoğlu: 105 yeni yurt binası geliyor
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu: 105 yeni yurt binası geliyor
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.
Patlama yaşanabilir

'Patlama yaşanabilir'

İstanbul'da parklarda da görüldü.
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

'Pazartesi günü açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak'

Kazdıkça servet fışkırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu.

​Gören telefona sarılıyor.

​'En uygun adım'

​Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Bulgaristan'da gözaltında.

​"Eğitim sistemine sağladığımız kazanımları içlerine sindiremiyorlar."

​Silahlarının izi sürülemiyor
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
Gündem

Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.
Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı
Spor

Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.