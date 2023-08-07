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Ekonomi

Borsa İstanbul kapanış rekorlarına bir yenisini daha ekledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 7.470,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

18:24 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kazanarak günü 7.470,10 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.493,87 puana taşıdı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 126 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik oldu.


Gözler ABD'ye çevrildi


Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.


Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.


ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.


Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.


Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olacağını, yurt dışında Çin ve ABD'de dış ticaret dengesi, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.300 puan destek konumunda olduğunu ifade etti.



#Borsa İstanbul
#BİST 100 Endeksi
#Kapanış Rekoru
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