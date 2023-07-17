Borsa İstanbul rekora doymuyor: Son bir ayda dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu

Borsa İstanbul'da büyük rekor. Tarihi seçimlerin ardından istikrarın sürmesi, yeni ekonomi yönetiminin normalleşme yolunda attığı adımlar, NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin stratejik öneminin perçinleşmesi ve önümüzdeki dönemde yabancı ilgisinin artacağı beklentisi Borsa İstanbul'a üç rekor birden kırdırdı.





Geçen haftayı yüzde 4'lük yükselişle tamamlayan endeks 6.437 puanla hem haftalık hem de günlük kapanış rekoru kırarken, haftaya ise yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı.





Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 20 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, son 1 yılda ise yüzde 170 ile üçüncü sırada yer aldı. Borsa İstanbul'da endeks 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 45.5 yükseldi. Bu dönemde şirketlerin piyasa değeri ise yaklaşık 2.2 trilyon liralık artışla tarihte ilk kez 7 trilyon sınırını aşarak, 7 trilyon 50 milyar liraya çıktı. Borsa İstanbul'da 21 şirketin piyasa değeri 100 milyarı, 4 şirketin piyasa değeri 200 milyarı, 31 şirketin piyasa değeri 50 milyarı geçti.





Ulaştırma uçtu





Sabah'ın haberine göre; Ulaştırma endeksi 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 61.8 değer kazandı. Ulaştırmanın ardından dikkat çeken diğer bir endeks ise bankacılık oldu. Özellikle son 1 ayda yabancı ilgisinin gözlendiği sektörün endeksi 24 Mayıs'tan bu yana yüzde 56.5 prim yaptı.





Merkez Bankası verileri, 7 Temmuz ile biten haftada hisse senetlerinde yabancı alımlarının 231.4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.





BIST100 Endeksi yüksek hacimle birlikte yeni zirveler denerken yabancı alımları da devam ediyor. Tahvil bonoda (DİBS) ise yabancılar 57 milyon dolarlık alım yaptılar. Seçimden sonraki beş haftalık dönemde hisse senetlerindeki alım tutarları 1.3 milyar doları geçti.





Kur korumalı mevduat (KKM) ise güvenli liman olarak ilgi çekmeye devam ediyor. Son girişlerle ile birlikte 2.8 trilyon TL’ye yükseldi. Dolar bazında ise 109.3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 67’si dövize endeksli gibi bir durum ortaya çıktı.





Diğer yandan aynı hafta; TCMB brüt rezervleri 1.8 milyar dolarlık artışla 110 milyar dolara ulaştı, bankalardaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 322 milyon dolar artışla 168 milyar dolar oldu.





CDS primindeki düşüş eğilimi devam ediyor





Türkiye’nin CDS primindeki düşüş eğilimi de devam ediyor. 430’lu seviyelere kadar çekildi. Piyasalar şimdi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı ziyaretlerin sonuçlarını bekliyor. Körfez ülkelerinden yeni yatırım beklentileri arttı. Tasarrufların önemli bir kısmı dövizde beklemeye devam ediyor.





Hisse senetleri de son dönemde yatırımcıların ciddi olarak dikkatini çekmiş durumda. Borsada oluşan primlerle seçici olmak daha önemli hale geldi. Önümüzdeki günlerde bu yılın ikinci yarısına ait bilançolar yayınlanmaya başlayacak. Haliyle hisse bazlı hareketlilik artacak.











