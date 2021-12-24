Ekonomi Borsa İstanbul, DİBS vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul, DİBS vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacak

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Devlet İç Borçlanma Senedi vadeli işlem sözleşmelerini işleme açacağını bildirdi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun: "DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul vadeli işlem sözleşmesi nedir?
Borsa İstanbul’dan yeni Vadeli İşlem Sözleşmesi

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, VİOP'ta daha önce işleme açılan platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile fiziki teslimatlı dolar/TL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin ardından DİBS vadeli işlem sözleşmeleri de ürün gamına dahil olacak.

DİBS vadeli işlem sözleşmeleri özellikle finans sektörü ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine imkan sağlayacak. Takasbank’ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS'in vade sonunda fiziki teslimatıyla sonlanacak.

DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılara da hitap edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun,

"DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkan verecek. Borsa İstanbul olarak sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirerek hem piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de piyasalarda derinliğin artmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

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