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Borsa açılışı yükselişle yaptı

Borsa İstanbul'da 17 Mayıs yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 2.401,23 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 17 Mayıs yeni güne başlangıç rakamları
Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,44 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 2.401,23 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'le sınırlı gerilerken, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89'la madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 2.390,79 puandan tamamladı.

Analistler, yüksek enflasyona dair beklentiler devam ederken resesyon ihtimalini güçlendiren verilerin, ekonomilerde stagflasyon endişelerini artırdığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve konut satış istatistikleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını kaydetti.

  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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