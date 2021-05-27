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Borsa güne yatay seyirde başladı

Borsa İstanbul'da 27 Mayıs güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 27 Mayıs güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 1.426,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,52 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 1.426,55 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile metal ana, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün, özellikle banka hisselerinde güçlenen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izledi ve günü yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişeleri ile yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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