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Borsa İstanbul'da tarihi rekor

Borsa İstanbul'da tarihi zirve yaşandı. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi 3.762 puanını aşarak rekor tazeledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbulda tarihi rekor
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor. BIST 100 endeksi yatay açılışın ardından gelen alımlarla yükseliş eğilimini güçlendirdi ve 3.777 puanı görerek yeni tarihi zirvesini test etti.

CUMA GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GELDİ

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin geçen haftaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.

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