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Ekonomi

Borsa İstanbul'da yatırımcı rekoru

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), borsada yatırımcı sayısını 8 milyon 35 bin 700'e ulaşarak rekor kırdığını bildirdi.

14:46 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

MKK, 17 Ekim itibarıyla Borsa İstanbul'a ilişkin verileri açıkladı. Buna göre borsadaki yatırımcı sayısı söz konusu tarih itibarıyla ilk kez 8 milyonu aşarak 8 milyon 35 bin 700 oldu.

MKK verilerine göre borsadaki yatırımcı sayısı aylık olarak 717 bin 112 yükseldi.

Bu yüzde 9.79'luk bir artış yaşandığı anlamına geliyor.

Yatırımcı sayısındaki yıllık artış ise 5 milyon 286 bin 814 yani yüzde 192.32 oldu.

Portföy değeri 11.08 trilyon liraya ulaştı

17 Ekim itibarıyla yatırımcıların borsadaki toplam portföy değeri ise 11.08 trilyon liraya ulaştı.

Toplam portföy büyüklüğü aylık olarak 963.35 milyar TL, yıllık olarak ise 6.92 trilyon lira yükseldi.




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