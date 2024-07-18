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Ekonomi

Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor: Yeni rekor seviyeye ulaşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı. Yatırımcıların odağında ise ECB'nin açıklayacağı politika faizi yer alıyor.

11:40 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:02 - 18/07/2024 Perşembe
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Borsa İstanbul'daki seyir kendi içinde sınırlı dalgalanmalar gösterse de yukarı yönlü sürmeye devam ediyor.


Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.


Borsa'nın açılışına BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti.


Tüm sektör endeksleri yükseldi


Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu.


BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu


Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


ECB'nin para politikası kararı takip edilecek


Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtiyor. Bugünse gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrili.




#Borsa
#BİST
#Ekonomi
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