Ekonomi Borsa İstanbuldaki açığa satış kararı bugün de devam edecek
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Borsa İstanbul’dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul’daki açığa satış kararı bugün de devam edecek

Borsa İstanbul’da açığa satış işlemlerindeki yukarı adım kuralının dün olduğu gibi bugün de devam etmesi kararlaştırıldı.

Haber Merkezi İHA
Borsa İstanbul’dan açığa satış kararı
Foto/arşiv

BİST 50 endeksinde açığa satış işlemlerindeki yukarı adım kuralı bugün de edecek.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borsa İstanbul’da BIST-50 Endeksinde yer alan paylara 23/03/2021 tarihli seansta getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 24/03/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmişti.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz ediyor.”

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