Ekonomi Borsa İstanbuldan TL adımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'dan TL adımı

Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla, Borsa İstanbul'un finansal sistemde TL'nin ağırlığını artıracak adımlar attığını söyledi. Atilla, "Bankalarımızın faiz riskini çok daha etkin yönetmelerini sağlayacak yeni faiz takası ürününün bilgisini paylaşacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Hakan Atilla
Mehmet Hakan Atilla

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirterek, "Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık. Kısa süre içinde bankalarımızın faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününün bilgisini paylaşacağız" diye konuştu.

ETKİN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

"Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2019" konferansında konuşan Atilla, Borsa İstanbul'un, 400'ün üstünde halka açık şirket ve 1 trilyon liraya yaklaşan şirket değeriyle bölgenin en büyük borsası ve devir hızı itibarıyla dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'un, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sinerjisi ile işlem öncesi risk yönetiminden başlayıp merkezi takas, kayıt ve saklamaya kadar sermaye piyasasına baştan sona entegre hizmet veren bir değer zinciri olduğunu ifade eden Atilla, aynı zamanda BISTECH altyapısı ile dijital çağın ihtiyaçlarına etkin çözümler üreten bir teknoloji şirketi olduklarını vurguladı.

VİOP'TA YENİ DÖVİZ KONTRATLARI UYGULAMASI

  • 2019'un borsa için verimli bir yıl olduğuna dikkat çeken Hakan Atilla, şöyle devam etti: " YEP'te verilen hedefler doğrultusunda bir yandan finansal piyasalarımıza pek çok yeni ürün kazandırdık. Merkez Bankamızın zorunlu karşılık düzenlemesinin ardından konsolide ettiğimiz repo pazarında bugün artık 70 milyar lira üstünde işlem geçiyor. Vadeli Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız."

Online alışverişte kredi imkanı
EKONOMİ
Online alışverişte kredi imkanı
Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde konuştu.
Zirveye terörle mücadele damga vurdu

Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Erdoğan ve Trump zirvesinden öne çıkan bütün başlıklar.
CIAin belgesini Trumpa verdi

CIA'in belgesini
Trump'a verdi

CIA, Mazlum Kobani'yi terörist olarak belgelemiş.
Adrese teslim

Adrese teslim

Diplomasi sınırlarını aşan mektup iade edildi.
Masada dikkat çeken dosya

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığının hazırladığı dosya görüşmeye damga vurdu.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Türkiye etiketine <br>Twitter'dan sansür

Türkiye etiketine
Twitter'dan sansür

Dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketi engellendi.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye'den İsrail'e kınama

'İsrail yönetimi, saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli.'

Bak oğlum <br>annen orada

Bak oğlum
annen orada

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Şenol Güneş <br>isyan etti!

Şenol Güneş
isyan etti!

Tarihi maç öncesi kritik bilgi basına sızdı.
Metrobüs<br>kabusu sürüyor

Metrobüs
kabusu sürüyor

​Ek seferlere rağmen izdihamın önüne geçilemiyor.
Evinden harita<br> ve kroki çıktı

Evinden harita
ve kroki çıktı

​İngiliz ajanın ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor.
Saat 21.00'de başlayacak

Saat 21.00'de başlayacak

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.