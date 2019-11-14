Borsa İstanbul'dan TL adımı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, repo pazarının sağladığı sağlam zemin üzerine Türk Lirası Referans Faiz Oranı TLREF'i inşa ettiklerini belirterek, "Dünya LIBOR sonrası döneme hazırlanırken, biz de bu dönüşüme ortak olduk ve ülkemizin risksiz değişken faiz altyapısına kavuşması ve finansal sistemde milli paramızın ağırlığının artırılması için önemli adımlar attık. Kısa süre içinde bankalarımızın faiz riskini çok daha etkin yönetmelerine imkan sağlayacak yeni faiz takası ürününün bilgisini paylaşacağız" diye konuştu.

ETKİN ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

"Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2019" konferansında konuşan Atilla, Borsa İstanbul'un, 400'ün üstünde halka açık şirket ve 1 trilyon liraya yaklaşan şirket değeriyle bölgenin en büyük borsası ve devir hızı itibarıyla dünyanın en likit işlem platformlarından birisi olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul'un, Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu sinerjisi ile işlem öncesi risk yönetiminden başlayıp merkezi takas, kayıt ve saklamaya kadar sermaye piyasasına baştan sona entegre hizmet veren bir değer zinciri olduğunu ifade eden Atilla, aynı zamanda BISTECH altyapısı ile dijital çağın ihtiyaçlarına etkin çözümler üreten bir teknoloji şirketi olduklarını vurguladı.

VİOP'TA YENİ DÖVİZ KONTRATLARI UYGULAMASI

2019'un borsa için verimli bir yıl olduğuna dikkat çeken Hakan Atilla, şöyle devam etti: " YEP'te verilen hedefler doğrultusunda bir yandan finansal piyasalarımıza pek çok yeni ürün kazandırdık. Merkez Bankamızın zorunlu karşılık düzenlemesinin ardından konsolide ettiğimiz repo pazarında bugün artık 70 milyar lira üstünde işlem geçiyor. Vadeli Önümüzdeki günlerde yapacağımız duyurularla üyelerimize VİOP'ta yeni döviz kontratları ve akşam seansı gibi uygulamaların bilgisini de vermiş olacağız."