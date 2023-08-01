Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Türkiye ile Endonezya'nın savunma sanayisinden ekonomiye kadar pek çok sahada potansiyel işbirliği alanına sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili Togg'a dikkat çeken Küçükcan "Dünyada en fazla elektrikli araç üretilebilecek yerlerden biri de Endonezya. Neden? Endonezya'da nikel var. Nikel de çok önemli bir ham madde pillerin üretilmesi açısından. Bu ham madde zenginliğinden iki ülkenin de kazan kazan şeklinde yararlanması mümkün.” dedi.