Borsa kayıpları telafi etti: Piyasalar vaka sayısına odaklı

2020 yılına yükselişle başlayan dünya borsaları, Kovid-19 salgını ile büyük darbe yedi. Piyasaları yangın yerine çeviren salgının ardından toparlanmalar başladı. Mart ayının sonralarından bugüne yaklaşık üç ayda yüzde 36.3 yükselen endeks böylece 2020’deki kayıplarını tamamen telafi etmiş oldu. BIST 100 Endeksi 23 Mart tarihinde 84 bin 246 puana kadar gerilemişti.

EKONOMİK TEDBİR ETKİLİ OLDU

Salgında ikinci dalga endişesi, ABD’den gelen vaka sayısındaki patlama haberleri ve Güney Amerika’yı saran birçok borsa gibi BIST 100 endeksini de olumsuz etkiledi. Türkiye’nin önlemleri yerinde ve zamanında alması ve ekonomik aktivitelerin hızlanması da BIST 100 endeksinin şoklara karşı direncini artıran unsurlar oldu.

84 BİNE GERİLEMİŞTİ

21 ocak 2020’de 123 bin seviyesini gören borsa 23 Mart tarihinde 84 bine kadar gerilemişti. Haziran başından itibaren ekonomide alınan tedbirlerinde de etkisiyle toparlanma başladı ve dün gün içinde borsa 115.377 puana kadar çıktı. Geçen haftanın son işlem gününde rekor işlem hacmiyle yüzde 0,99 değer kazanan BIST 100 endeksi, 113.611,89 puanla 26 Şubat’tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti. Analistler, bu haftanın açılışında dünya borsalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

115 SEVİYESİ DİRENÇ

Uzmanlar, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi. Bu haftanın veri gündeminde, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ve ABD’nin büyüme verisinin yanı sıra yarın Avrupa ve ABD’de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 Endeksi’nde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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PİYASALAR VAKA SAYISINA ODAKLI

Fotoğraf: Arşiv

Geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları ile dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalar, haftalık bazda yükseliş kaydetti. ABD’de artan Kovid-19 vaka sayısındaki artışa karşın makroekonomik verilerde görülen beklentilerin üzerindeki toparlanma, pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,8 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,56 değer kaybetse de endeksler haftalık bazda yükseliş eğilimini korudu.