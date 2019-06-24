Borsa kazandırdı dolar kaybettirdi

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,56'lık kazançla 94.022,28 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 90.392,10 puanı, en yüksek ise 95.954,82 puanı gördü. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise, bu hafta yüzde 2,39'luk artışla 261,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,35'lik kazançla bin 745 liraya yükseldi. Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,07'lik azalışla 5,8140 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,47'lik düşüşle 6,5880 lira oldu. ECB ve Fed'den faiz indirimi sinyali gelmesiyle doların gerilemesi ve ABD ile İran geriliminin etkisi sonucu altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın zirvesi olan 1.411,9 doları gördü.

ALTIN 6 YILIN ZİRVESİNDE

Değer kazancını üst üste 5. haftaya taşıyan altının ons fiyatı, yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 9,1 kazandırdı. AA Finans Analisti İslam Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ons altındaki yükselişler 1.430-1.450 dolar seviyesi ile sınırlı kalabilir. Altının ons fiyatında kısa vade için 1.415-1.420-1.430 dolar seviyelerini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." Jeopolitik riskler ve dolardaki düşüşün etkisiyle altının ons fiyatı, yaklaşık 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.411,9 doları gördü. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ da son dönemde ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle güvenli limanlara olan talebin arttığını belirterek, "Bu hafta Fed, faiz indirimi kapısını aralayarak doların değer kaybetmesine neden olunca bu durum, ons altının da hızlı bir şekilde yükselmesini sağladı" dedi.

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