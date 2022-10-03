Borsa operasyonu: Sekiz gözaltı

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladıkları iddia edilen şüphelilerin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçunu işleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine savcılık, 2’si yurtdışında bulunan toplam 10 şüpheliden 8'inin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi.

SPK'DAN İŞLEM YASAĞI VE PARA CEZASI

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adreste bugün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mehmet Akdere (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli gözaltına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK), gözaltına alınan 8 ismin de aralarında olduğu 10 kişi hakında suç duyurusunda bulunarak, 2 yıl işlem yasağı cezası verdi. 10 kişi hakkında idari para cezası veren SPK, 10 kişi ve bir şirkete 2 yıl süreyle borsada işlem yapma yasağı da getirdi.

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