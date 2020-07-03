Borsa salgında yüzde 30 kazandırdı: Borsa İstanbul’dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Borsa İstanbul'da, ocakta rekor seviyeye yükselen BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de ikinci çeyrekte son 11 yılın en iyi çeyreklik performansını sergiledi. Çin'de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını, küresel bazda merkez bankalarının ve hükümetlerin trilyonlarca dolarlık önlemler almasına sebep oldu. Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük çoğunluğu henüz salgın öncesi seviyelerin oldukça uzağında yer alırken, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı.

YÜZDE 30 KAZANDIRDI

BIST 100 endeksi, Ocak 2020'de rekor seviye olan 124.536 puana çıkmasının ardından Kovid-19 salgının etkisiyle 81.936 seviyesine kadar gerilese de bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. Yılın ikinci çeyreğinde 89.643 puandan 116.524 puana çıkan BIST 100 endeksinde, bu dönemde kaydedilen yüzde 29,9’luk artış, çeyreklik bazda son 11 yılın en güçlü değer kazancına işaret etti.

EKONOMİ İhracatta güçlü çıkış: Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı

PAY PİYASALARINDA YATIRIMCI SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI

BIST 100 endeksi yılın ilk yarısında ise yüzde 1,84 değer kazanarak, dünya borsaları arasında bu dönemde getiri sağlamayı başaran ender endekslerden biri olurken, işlem hacmi yatırımcı sayılarında da rekor üzerine rekor kırdı. BIST 100 endeksi, haziranda en yüksek 116 bin 970 puanı görmesinin ardından bu seviyenin hemen altında 116 bin 524 seviyesinden yılın ilk yarısını tamamlarken, aylık bazda ise yüzde 10,43'lük artış kaydetti.

REKLAM

Analistler, BIST 100'de yaşanan yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ve "üreterek büyüyen Türkiye" hikayesinin en önemli etkenler olduğunu kaydetti. Bu gelişmelerle, pay piyasalarında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 100'den fazla artarak 343 binden 790 bine ulaşırken, toplam yatırımcı sayısı da 1,5 milyonu aştı.

YENİ HEDEF 120-125 BİN BANDI

Paksoy, teknik açıdan olası kar satışlarında kısa ve orta vadede 110.000-113.000 bandının aşağı yönlü kırılması halinde 105.000-108.000 bölgesinin önemli destek olduğunu ifade etti. Bu seviyelerin çalışması halinde 116.500-117.000 üzerinde güç kazanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Paksoy, bu durumda 120.000-125.000 bandının yeni potansiyel hedef olacağını kaydetti.

EKONOMİ Bakan müjdeyi verdi: Sabiha Gökçen seneye metroya kavuşuyor

PİYASALARIMIZA GÜVEN ARTIYOR

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını belirterek, “Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı” ifadelerini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, borsadaki yükselişi değerlendirdi. Türkiye’ye ve piyasalara güvenin her geçen gün arttığını vurgulayan Albayrak, “Borsa İstanbul, nisan-haziran döneminde yüzde 29,9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU

Stratejist Cüneyt Paksoy, Borsa İstanbul’un pozitif ayrışmasında üretim-tüketim ve istihdam tarafının korunmasına yönelik proaktif bir sürecin yürütülmesine dikkati çekerek, Borsa İstanbul’un pozitif ayrışma sürecinin birçok sebebi olduğunu kaydeden Paksoy, “Verilen teşvikler, fiyat ve finansal istikrarın korunması adına gösterilen hassasiyet, TCMB tarafından üst üste 9 toplantıda manevra alanı içinde faiz indirimleri yaparak üretim hikayesine dolaylı destek verilmesi ve son toplantısında bekle-gör’e geçilerek istikrara dönük mesajlar verilmesi Borsa İstanbul’un pozitif ayrışma sürecinde belirleyici oldu” dedi.