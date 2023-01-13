Borsa yatırımcısı panik yapmasın

Borsada son haftalarda dalgalanma yaşanıyor. Borsa dün de önce yüzde 4 yükseldi ardından yüzde 4 düştü. Daha sonra toparlanan endeks günü yüzde 5 yükselişle kapattı. Borsada yaşanan dalgalanmayı Yeni Şafak’a değerlendiren uzmanlar, yatırımcıya sakin olun çağrısında bulundu. İşte uzmanları anlattıkları:

OYNAKLIK SÜRECEK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerine uygun olmayacak şekilde borsada yüzde 15’lik bir kayıp yaşandığını söyledi. Yumuşak, “Borsa biraz toparlandı ama bu oynaklık biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Başta küçük yatırımcı olmak üzere borsada hisse alanlar panik yapmasın” dedi. Spekülasyon var mı sorusuna Yumuşak, şu cevabı verdi: “Her şey var. Geçen sene kur artışında yapılanların bir benzeri şimdi borsa üzerinden organize olmuş olabilirler. Yine borsa dışında reel getiri sağlayacak başka bir alternatif yok” diye konuştu.

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KİMİN NE YAPTIĞI BİLİNİYOR

Son dönemde halka arzların borsaya katkı sağladığını belirten Yumuşak, “Bu sürecin devam etmesi, borsanın derinliğinin ve yatırımcı sayısının artırılmasına katkı veriyor. Manüpilatif hareketlerle borsanın üzerinde şüphe oluşturması da bütün bu olumlu gelişmeler üzerine maalesef kötü bir tesir oluşturuyor. Bunun engellenmesi lazım. Bütün işlemler dijital ortamda kayıtlı olduğu için kimin ne yaptığı da biliniyor. Bunların takip edildiğinin bütün yatırımcılara hissettirilmesi lazım” dedi.

Sosyal medyadan algı oluşturuyorlar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, sosyal medyanın takip edilmesi durumunda borsada manipülasyon olduğunun görülebileceğini söyledi. Dinç, “Bunun boyutlarının araştırılması lazım. ‘Küçük yatırımcı dikkat etsin. Yazık olacak’ gibi bir alt yapı oluşturdular. Onlar tepki veriyor olabilir. Seçime kadar belki dalgalı trend olacaktır; ama ufak çaplı yükselişler ve ufak çaplı inişler normal. Küçük yatırımcı al sat yatırımcısı değil. Küçük yatırımcı uzun vadeli yatırımcısı. Borsanın bu tip dalgalanmalara rağmen belli bir performansı olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.