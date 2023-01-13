Ekonomi Borsa yatırımcısı panik yapmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yatırımcısı panik yapmasın

Borsada son haftalarda dalgalanma yaşanıyor. Borsa dün de önce yüzde 4 yükseldi ardından yüzde 4 düştü. Daha sonra toparlanan endeks günü yüzde 5 yükselişle kapattı. Borsada yaşanan dalgalanmayı Yeni Şafak’a değerlendiren uzmanlar, yatırımcıya sakin olun çağrısında bulundu.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Borsa yatırımcısı panik yapmasın
Borsada yaşanan dalgalanmayı Yeni Şafak’a değerlendiren uzmanlar, yatırımcıya sakin olun çağrısında bulundu.

Borsada son haftalarda dalgalanma yaşanıyor. Borsa dün de önce yüzde 4 yükseldi ardından yüzde 4 düştü. Daha sonra toparlanan endeks günü yüzde 5 yükselişle kapattı. Borsada yaşanan dalgalanmayı Yeni Şafak’a değerlendiren uzmanlar, yatırımcıya sakin olun çağrısında bulundu. İşte uzmanları anlattıkları:

OYNAKLIK SÜRECEK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Türkiye’nin ekonomik göstergelerine uygun olmayacak şekilde borsada yüzde 15’lik bir kayıp yaşandığını söyledi. Yumuşak, “Borsa biraz toparlandı ama bu oynaklık biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Başta küçük yatırımcı olmak üzere borsada hisse alanlar panik yapmasın” dedi. Spekülasyon var mı sorusuna Yumuşak, şu cevabı verdi: “Her şey var. Geçen sene kur artışında yapılanların bir benzeri şimdi borsa üzerinden organize olmuş olabilirler. Yine borsa dışında reel getiri sağlayacak başka bir alternatif yok” diye konuştu.

KİMİN NE YAPTIĞI BİLİNİYOR

  • Son dönemde halka arzların borsaya katkı sağladığını belirten Yumuşak, “Bu sürecin devam etmesi, borsanın derinliğinin ve yatırımcı sayısının artırılmasına katkı veriyor. Manüpilatif hareketlerle borsanın üzerinde şüphe oluşturması da bütün bu olumlu gelişmeler üzerine maalesef kötü bir tesir oluşturuyor. Bunun engellenmesi lazım. Bütün işlemler dijital ortamda kayıtlı olduğu için kimin ne yaptığı da biliniyor. Bunların takip edildiğinin bütün yatırımcılara hissettirilmesi lazım” dedi.

Sosyal medyadan algı oluşturuyorlar

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç, sosyal medyanın takip edilmesi durumunda borsada manipülasyon olduğunun görülebileceğini söyledi. Dinç, “Bunun boyutlarının araştırılması lazım. ‘Küçük yatırımcı dikkat etsin. Yazık olacak’ gibi bir alt yapı oluşturdular. Onlar tepki veriyor olabilir. Seçime kadar belki dalgalı trend olacaktır; ama ufak çaplı yükselişler ve ufak çaplı inişler normal. Küçük yatırımcı al sat yatırımcısı değil. Küçük yatırımcı uzun vadeli yatırımcısı. Borsanın bu tip dalgalanmalara rağmen belli bir performansı olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Borsada paniğe oynuyor: Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı
GÜNDEM
Borsada paniğe oynuyor: Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı
Yetimler Allahın emânetidir

Yetimler Allah'ın emânetidir

​Kur'an'da 23 yerde vurgu yapılır.
Para yata kata gitmeyecek

Para yata kata gitmeyecek

​250 milyarlık kredi destek paketi.
Masaya vaatler

Masaya vaatler

​Kılıçdaroğlu adaylığını garanti altına almak istiyor.
Bütün başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

Bütün başlıklarda zirveyi hedefliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu.
PKK İsveç'te meydanı boş buldu

PKK İsveç'te meydanı boş buldu

NATO'ya böyle mi gireceksiniz?
127 bin başvuru karara bağlandı

127 bin başvuru karara bağlandı

​OHAL komisyonundan final.
Brüksel'in LGBT şantajı

Brüksel'in LGBT şantajı

​Fonlar üzerinden Polonya'da hükümeti tehdit ediyor.
Lokantalar da sabit fiyata katılıyor

Lokantalar da sabit fiyata katılıyor

​Enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım.
Topkapı Sarayı'na kardeş geliyor

Topkapı Sarayı'na kardeş geliyor

​Edirne Sarayı günümüze taşınacak.
En güzel kütüphane

En güzel kütüphane

​Türkiye'nin en büyüğü Rami Kışlası'nda açılıyor.
Rus gübresi Avrupa'da bekliyor

Rus gübresi Avrupa'da bekliyor

​Çok azı yoksul ülkelere gitti.
İdlib'de korkutan deprem

İdlib'de korkutan deprem

​Hatay'da da hissedildi.
İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

​Meteoroloji uzmanı tarih verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.