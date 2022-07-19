Ekonomi Borsa yeni güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa yeni güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 19 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 2.449,40 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa yeni güne düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,87 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 2.449,40 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89'la inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,69'la madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 2,89 artışla 2.451,27 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini belirterek, söz konusu durumun piyasalarda risk algısını artırdığını dile getirdi.

Bugün, yurt içinde kısa vadeli dış borç stoku ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın destek, 2.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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