Borsa yeni güne rekorla başladı

Eski Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, Türkiye ile Filistin arasında gerçekleşen ticaretin son 5 yılda yüzde 15 arttığını belirterek, 1 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirtti. Useyli, ''Asıl olan belki de bunun iki katı. Bunun nedeni de İsrail'in konşimentoda 'varış noktası İsrail' olması konusundaki ısrarı'' ifadelerini kullandı.