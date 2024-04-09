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Ekonomi

Borsa yeni güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 yükselerek 9.807,65 puanla rekor seviyeden başladı.

10:09 - 9/04/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,96 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.807,65 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,18 ile kimya petrol plastik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,08 ile ulaştırma oldu.


Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 9.756,69 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.


Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesi Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirileceğini söyledi.


ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.


Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




#BIST
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