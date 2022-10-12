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Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 3.586,43 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa yeni güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 3.586,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,88 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 3.586,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03'lük sınırlı artış kaydederken, holding endeksi yatay açıldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24'le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,22'yle spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 3.571,55 puandan tamamladı.

Analistler, yoğunlaşan haber akışı ve veri gündemi ile enflasyon ve resesyon ikileminin arttığı piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Jeopolitik risklerdeki artış, Çin'de salgın kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması ve enerji krizi nedeniyle enflasyonist endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının resesyona yol açacağı uyarılarının da giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ÜFE

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağını aktararak, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını kaydetti.

Bugün ABD'de 3. çeyrek bilanço döneminin başlayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın destek, 3.620 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta yıllık yüzde 4 artmasını bekliyor. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık yüzde 6,6 artacağını öngörüyor.

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